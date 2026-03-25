Nina Hagen im Interview zum neuen Album: „Ich lasse mir doch vom Teufel nicht den Rock‘n‘Roll versauen“

Kultur
Berlin. Auf „Highway to Heaven“ singt Nina Hagen Gospel-Klassiker, unter anderem mit Gitte Hænning und Nana Mouskouri. Mit uns spricht sie über Musicals in Annaberg-Buchholz, Leben und Tod, Brecht – und Gott.
Freie Presse: Für viele Künstler ist der Weg zum Ruhm mal ein „Highway to Heaven“, mal einer „to Hell“. Sie haben sich offenbar endgültig für ersteres entschieden. Warum?
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