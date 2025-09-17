Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nostalgie – die weh tut: Wie die neue ZDF-Neo-Serie „Chabos" die Nullerjahre entzaubert

„Chabos - Hinein ins Weekend Feeling“: Peppi (Nico Marischka) macht sich vor einem Spiegel mit Gel eine Igelfrisur. Bild: ZDF/Nikolaus Schreiber
Kultur
Nostalgie – die weh tut: Wie die neue ZDF-Neo-Serie „Chabos“ die Nullerjahre entzaubert
Von Anne Busch
Sommermärchen, Bravo-Hits und Wodka-Bull im Partykeller: „Chabos“ bringt die Vergangenheit zurück. Mit Sprüchen, die wie Schläge fallen.

Die neue ZDF-Neo-Serie „Chabos“ setzt schon in der ersten Szene den Ton: Eine Triggerwarnung weist darauf hin, dass diskriminierende Sprache folgen wird – nicht aus Sensibilität, sondern weil sie ungebremst auf uns zukommt. Kurz darauf fallen die ersten Sprüche – homophob, rassistisch, sexistisch –, so beiläufig wie gnadenlos. Wer die...
