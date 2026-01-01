MENÜ
  • Ob krumme Schafe oder die „Annaberger Krankheit“: Schuld hatten immer die Hexen

Hunger, Krankheiten, Tod: Die Hexe galt als Hauptverursacherin des Elends und musste verschwinden – hier dargestellt in einer Illustration einer Hexenverbrennung aus der Luzerner Chronik von Diepold Schilling (1507–1513).
Hunger, Krankheiten, Tod: Die Hexe galt als Hauptverursacherin des Elends und musste verschwinden – hier dargestellt in einer Illustration einer Hexenverbrennung aus der Luzerner Chronik von Diepold Schilling (1507–1513). Bild: Archiv
Hunger, Krankheiten, Tod: Die Hexe galt als Hauptverursacherin des Elends und musste verschwinden – hier dargestellt in einer Illustration einer Hexenverbrennung aus der Luzerner Chronik von Diepold Schilling (1507–1513).
Hunger, Krankheiten, Tod: Die Hexe galt als Hauptverursacherin des Elends und musste verschwinden – hier dargestellt in einer Illustration einer Hexenverbrennung aus der Luzerner Chronik von Diepold Schilling (1507–1513). Bild: Archiv
Kultur
Ob krumme Schafe oder die „Annaberger Krankheit“: Schuld hatten immer die Hexen
Von Katrin Mädler
Vor rund 400 Jahren erreichten die Hexenverfolgungen auch in Mitteldeutschland ihren Höhepunkt. Neuere Forschungen zeigen: In Krisenzeiten reagieren Menschen oft gleich.

Es war keine Einbildung, was die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert in Mitteleuropa empfanden: Es wurde tatsächlich „alles schlechter“. Die Sommer wurden kälter, die Ernten spärlicher, der Hunger größer, die Menschen anfälliger für Krankheiten. Zunehmend stellten sie sich die Frage: Wer hat Schuld? Das verfügbare Wissen erklärte das...
