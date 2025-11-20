Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Omas Urne selbst im Garten bestatten? Warum wir eine würdevolle Friedhofskultur brauchen

Omas Urne selbst im Garten bestatten? Warum wir eine würdevolle Friedhofskultur brauchen
Von Frederike Dirks
Viele Bundesländer reformieren gerade ihre Bestattungsregeln. Sachsen ist (noch) nicht darunter, doch die tradierten Möglichkeiten mit all ihren Einschränkungen sind auch hier in der Diskussion.

Das scheint fast revolutionär: In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz sind neue Entwürfe für die Bestattungsgesetzte verabschiedet worden. Gesetzesänderungen und -neuerungen unterliegen in Deutschland meist einem schleppenden Prozess.
