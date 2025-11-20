Omas Urne selbst im Garten bestatten? Warum wir eine würdevolle Friedhofskultur brauchen

Kultur
Viele Bundesländer reformieren gerade ihre Bestattungsregeln. Sachsen ist (noch) nicht darunter, doch die tradierten Möglichkeiten mit all ihren Einschränkungen sind auch hier in der Diskussion.
Das scheint fast revolutionär: In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz sind neue Entwürfe für die Bestattungsgesetzte verabschiedet worden. Gesetzesänderungen und -neuerungen unterliegen in Deutschland meist einem schleppenden Prozess.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.