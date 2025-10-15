Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Ophelia-Gemälde in Wiesbaden begeistert Swifties

Superstar Taylor Swift beschert einem Gemälde viel Aufmerksamkeit.
Superstar Taylor Swift beschert einem Gemälde viel Aufmerksamkeit. Bild: Andreas Arnold/dpa
Das Museum erlebt ein Besucherplus dank Taylor Swift. (Archivbild)
Das Museum erlebt ein Besucherplus dank Taylor Swift. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Aus dem Museum heißt es: "Wir sind überrascht und glücklich."
Aus dem Museum heißt es: "Wir sind überrascht und glücklich." Bild: Andreas Arnold/dpa
In ihrem neuen Video posiert Swift als Orphelia (Archivbild).
In ihrem neuen Video posiert Swift als Orphelia (Archivbild). Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Superstar Taylor Swift beschert einem Gemälde viel Aufmerksamkeit.
Superstar Taylor Swift beschert einem Gemälde viel Aufmerksamkeit. Bild: Andreas Arnold/dpa
Das Museum erlebt ein Besucherplus dank Taylor Swift. (Archivbild)
Das Museum erlebt ein Besucherplus dank Taylor Swift. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Aus dem Museum heißt es: "Wir sind überrascht und glücklich."
Aus dem Museum heißt es: "Wir sind überrascht und glücklich." Bild: Andreas Arnold/dpa
In ihrem neuen Video posiert Swift als Orphelia (Archivbild).
In ihrem neuen Video posiert Swift als Orphelia (Archivbild). Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Kultur
Ophelia-Gemälde in Wiesbaden begeistert Swifties
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Popsong, eine Shakespeare-Figur und ein Jugendstilgemälde: Warum Taylor Swifts Musikvideo zum Nummer-eins-Hit "The Fate of Ophelia" für einen Besucheransturm im Hessischen Landesmuseum sorgt.

Wiesbaden.

Die Anfangsszene im Video des aktuellen Nummer-eins-Hits "The Fate of Ophelia" von Taylor Swift hat dem Wiesbadener Landesmuseum einen unverhofften Besucherzuwachs beschert. 

Am vergangenen Wochenende seien Hunderte zusätzliche Gäste im Museum gewesen, eine Familie sei extra aus Hamburg angereist, sagt Sprecherin Susanne Hirschmann. Das Ziel der Swifties: ein Jugendstilgemälde mit Ophelia, der Geliebten Hamlets in Shakespeares gleichnamigem Werk.

In der Anfangsszene des Videos zum Song "The Fate of Ophelia" (Das Schicksal von Ophelia) schlüpft Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde.

 

Welches Motiv dem Video als Vorlage diente, ist nach Angaben des Museums nicht offiziell bekannt. Der direkte Vergleich zeige allerdings eine große Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Friedrich Heyser (1857-1921) aus der Sammlung des Wiesbadener Museums, sagt Museumsdirektor Andreas Henning. Die Pose, das weiße Gewand aber auch der Hintergrund seien von dem Kunstwerk inspiriert.

Direktor: Swifties begegnen Kunst mit großem Respekt

"Wir sind überrascht und glücklich, dass Taylor Swift in ihrem Video dieses Gemälde aus dem Museum Wiesbaden zum Vorbild genommen hat", sagt Henning. "Das ist natürlich eine große Chance, Menschen in das Museum zu führen, die uns noch nicht kennen." 

Es seien bereits viele Swifties im Museum gewesen, sie träten der Kunst mit großem Respekt gegenüber. Das Museum habe bereits versucht, mit der Sängerin Kontakt aufzunehmen - leider bislang erfolglos, sagt Henning. "Gerne würde ich Taylor Swift das Gemälde im Original auch mal zeigen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
2 min.
Taylor Swift knackt Rekorde - 8 Songs in Top 10
Führt nicht nur das Leben eines Showgirls, sondern auch das einer Chartsstürmerin: Taylor Swift. (Archivbild)
Das gab es noch nie, sagen die Charts-Ermittler: Mit Superstar Taylor Swift knackt erstmals eine ausländische Künstlerin die Doppelspitze der deutschen Charts.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
03.10.2025
6 min.
Taylor Swift bringt neues Album samt Film über ihre letzte Tour raus: Wie verrückt ist „Life of a Showgirl“?
Schaut ruhig hin, ihr habt es schließlich bezahlt: Taylor Swift.
Der Superstar hatte 2024 mit der „Eras“-Tour und dem gleichnamigen Film Milliarden US-Dollar umgesetzt - und einen der Kinohits des Jahres gelandet. Gelingt das dieses Jahr nochmal?
Anna Bach
Mehr Artikel