Ost-Klassiker „Mein Freund Bunbury“ als Volltreffer des erzgebirgischen Theaters

Das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz landet mit Gerd Natschinskis „Mein Freund Bunbury“ einen Volltreffer
Das Annaberger Winterstein-Theater ist längst eine der ersten Adressen im Land für Operetten- und Musicalfreunde: Intendant Moritz Gogg hat es systematisch dazu gemacht. Dazu kommt nun das erfolgreichste in der DDR komponierte Musical: „Mein Freund Bunbury“ vom gebürtigen Chemnitzer Gerd Natschinski.
