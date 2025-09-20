Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Parkway Drive in Leipzig: Jubiläumsshow als Triumphzug des Metalcore

Zum Jubiläumskonzert in Leipzig überraschte Parkway Drive-Frontmann Winston McCall mit neuem Look.
Zum Jubiläumskonzert in Leipzig überraschte Parkway Drive-Frontmann Winston McCall mit neuem Look. Bild: Stephanie Rösel
Zum Jubiläumskonzert in Leipzig überraschte Parkway Drive-Frontmann Winston McCall mit neuem Look.
Zum Jubiläumskonzert in Leipzig überraschte Parkway Drive-Frontmann Winston McCall mit neuem Look. Bild: Stephanie Rösel
Kultur
Parkway Drive in Leipzig: Jubiläumsshow als Triumphzug des Metalcore
Von Stephanie Rössel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Parkway Drive feierten am Freitagabend in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig ihr 20-jähriges Bestehen – und lieferten eine Show, die den Spagat zwischen Rückblick und Zukunftsvision meisterte.

Schon bevor der erste Ton erklang, flimmerten Videosequenzen aus zwei Jahrzehnten Bandgeschichte über die Leinwand, während die Fans die Arena in ein Stimmenmeer verwandelten. Nicht von der Hauptbühne, sondern mitten aus dem Publikum bahnte sich das Quintett seinen Weg nach vorn. Frontmann Winston McCall, in helles Weiß gekleidet und mit...
