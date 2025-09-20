Parkway Drive in Leipzig: Jubiläumsshow als Triumphzug des Metalcore

Kultur
Parkway Drive feierten am Freitagabend in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig ihr 20-jähriges Bestehen – und lieferten eine Show, die den Spagat zwischen Rückblick und Zukunftsvision meisterte.
Schon bevor der erste Ton erklang, flimmerten Videosequenzen aus zwei Jahrzehnten Bandgeschichte über die Leinwand, während die Fans die Arena in ein Stimmenmeer verwandelten. Nicht von der Hauptbühne, sondern mitten aus dem Publikum bahnte sich das Quintett seinen Weg nach vorn. Frontmann Winston McCall, in helles Weiß gekleidet und mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.