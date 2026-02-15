Polizeiruf 110 „Der Wanderer zieht von dannen“ aus Halle: Ein Meisterwerk

Kultur
Eine Betrachtung zum „Polizeiruf 110“ von Matthias Zwarg
Ungerührt isst Kommissar Koitzsch neben einer Toten in der Gerichtsmedizin sein Frühstücksbrot. Er hat alles erlebt, nichts kann ihn noch erschüttern – höchstens der eigene Tod. Dem kommt er im leider letzten Hallenser „Polizeiruf“ mit dem Titel „Der Wanderer zieht von dannen“ ziemlich nahe. Über allem liegt das fahle, gelbe Licht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.