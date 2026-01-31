MENÜ
  • Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in Chemnitz: Wenn ein Zuschauer mit einschlägiger Erfahrung den ganzen Abend auffängt

Auf denn zum Feste: Don Giovanni (Thomas Essl, rechts) beschwört in der Champagnerarie seine Verführungskunst: Zerlina (Fernanda Allande) und Masetto (Jakob Ewert) ahnen nicht, was ihnen blüht.
Auf denn zum Feste: Don Giovanni (Thomas Essl, rechts) beschwört in der Champagnerarie seine Verführungskunst: Zerlina (Fernanda Allande) und Masetto (Jakob Ewert) ahnen nicht, was ihnen blüht. Bild: Nasser Hashemi/Oper Chemnitz
Johann Kalvelage (rechts) konnte als Leporello seinem Herrn Don Giovanni (Thomas Essl) nur im ersten Akt dienen. Danach musste er ins Krankenhaus.
Johann Kalvelage (rechts) konnte als Leporello seinem Herrn Don Giovanni (Thomas Essl) nur im ersten Akt dienen. Danach musste er ins Krankenhaus. Bild: Nasser Hashemi/Oper Chemnitz
Bassist Markus Marquardt ist auch schon „offiziell“ an der Oper Chemnitz aufgetreten: Hier rechts in der Titelpartie von Verdis „Rigoletto“, 2024. Links im Bild Alexander Kiechle als Killer Sparafucile.
Bassist Markus Marquardt ist auch schon „offiziell“ an der Oper Chemnitz aufgetreten: Hier rechts in der Titelpartie von Verdis „Rigoletto“, 2024. Links im Bild Alexander Kiechle als Killer Sparafucile. Bild: Nasser Hashemi/Oper Chemnitz
Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in Chemnitz: Wenn ein Zuschauer mit einschlägiger Erfahrung den ganzen Abend auffängt
Von Torsten Kohlschein
Verführung, Männlichkeitswahn – und plötzlich Improvisation: Dennis Krauß‘ Chemnitzer „Don Giovanni“ überzeugt durch kluge Reduktion, starke Sängerinnen und einen spektakulären Rettungsmoment, der Oper lebendig hält.

Gut, es ging, zumindest für das Publikum, nicht um Leben und Tod. Und doch erinnerte das, was sich am Freitagabend bei der Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in der Oper Chemnitz zutrug, an ein Katastrophenfilm-Szenario: Der Pilot fällt in 12.000 Metern Höhe aus, ein Passagier mit Flugerfahrung übernimmt, und irgendwie landet er die...
Mehr Artikel