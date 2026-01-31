Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in Chemnitz: Wenn ein Zuschauer mit einschlägiger Erfahrung den ganzen Abend auffängt

Verführung, Männlichkeitswahn – und plötzlich Improvisation: Dennis Krauß‘ Chemnitzer „Don Giovanni“ überzeugt durch kluge Reduktion, starke Sängerinnen und einen spektakulären Rettungsmoment, der Oper lebendig hält.

Gut, es ging, zumindest für das Publikum, nicht um Leben und Tod. Und doch erinnerte das, was sich am Freitagabend bei der Premiere von Mozarts „Don Giovanni“ in der Oper Chemnitz zutrug, an ein Katastrophenfilm-Szenario: Der Pilot fällt in 12.000 Metern Höhe aus, ein Passagier mit Flugerfahrung übernimmt, und irgendwie landet er die...