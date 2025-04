Purple Path der Kulturhauptstadt: Drei ausgewählte Autotouren für einen Ausflug zu Ostern

Ostern steht an, bald auch Pfingsten – da ließe sich auch der Purple Path ins Ausflugsprogramm einbasteln. Die „Freie Presse“ hat drei Tipps für größere Runden mit dem Auto parat – eine startet im Erzgebirge, eine in Chemnitz, eine in Mittelsachsen. Aber gibt es auch Bustouren?

Zwar hat zur Eröffnung des Purple Path die Kulturhauptstadt Bustouren angeboten, die Werke am neuen Kunst- und Skulpturenweg ansteuerten und die rege genutzt wurden. Doch eine Fortsetzung dieser Touren könne die Kulturhauptstadt nicht leisten, da sie kein Reiseunternehmer sei – diese aber könnten die Idee aufnehmen, entsprechendes Interesse...