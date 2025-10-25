Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland

Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Redakteur
Von Caspar Leder
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im Osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?

In der Leipziger Arena läuft noch Musik vom Band, es sind die Puhdys mit „Hey, wir woll‘n die Eisbär‘n sehn“, Ost-Feeling gibt es heute von Anfang an. Kein Wunder, schließlich tritt hier heute Abend ein Mann auf, der den gegenwärtig überall aufkommenden Ost-Kult zu seinem Markenzeichen gemacht hat: Die Rede ist von Rapper Finch, der...
