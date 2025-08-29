Rapper Marteria kündigt neues Album an: Reicht das gegen das Canceln?

Kultur
„Zum Glück in die Zukunft III“ soll den Rostocker Star 2026 wieder in die Vorwärtsspur bringen – und an zwei Meilensteine des deutschen Hip-Hop anknüpfen. Nur: Wie gehen wir mit der Vergangenheit um?
So also geht Gratis-Konzert: Vor 15.000 Fans hat der Rostocker Rapper Marteria am Donnerstag am Strand von Warnemünde ein Spontan-Konzert gegeben – und dabei sein kommendes Album angekündigt. Die Show, die anlässlich des 15-jährigen Jubiläums seines Durchbruchs mit „Zum Glück in die Zukunft“ stattfand, war zuvor mit knuffiger...
