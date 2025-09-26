Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Regisseur Akin pocht auf deutsche Verantwortung für Israel

Fatih Akins Film "Amrum" kommt ab dem 9. Oktober bundesweit in die Kinos. (Archivbild)
Fatih Akins Film "Amrum" kommt ab dem 9. Oktober bundesweit in die Kinos. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Fatih Akins Film "Amrum" kommt ab dem 9. Oktober bundesweit in die Kinos. (Archivbild)
Fatih Akins Film "Amrum" kommt ab dem 9. Oktober bundesweit in die Kinos. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Kultur
Regisseur Akin pocht auf deutsche Verantwortung für Israel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Film "Amrum" von Fatih Akin steht die deutsche Vergangenheit im Fokus. Was der Regisseur zur Verantwortung Deutschlands und zu eigenen Zweifeln sagt.

Berlin.

Fatih Akin sieht Deutschland wegen der Verbrechen des Nationalsozialismus weiter in der Pflicht, für das Existenzrecht Israels einzutreten. "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun", zitierte der Regisseur in einem Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) den zentralen Satz seines neuen Films "Amrum". 

"An diesem Satz hängt so vieles. Nicht zuletzt die deutsche Staatsräson, unter der ich die bedingungslose Verteidigung des Existenzrechts Israels verstehe", führte Akin aus. "Das hören vielleicht viele gerade nicht gerne, aber das gehört dazu."

Akins aktueller Film, das Drama "Amrum" - unter anderem mit den Schauspielern Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger, Matthias Schweighöfer und Detlev Buck - spielt auf der gleichnamigen Insel. Aus Sicht eines zwölfjährigen Jungen werden die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges geschildert; basierend auf den Erinnerungen des Hamburger Regisseurs Hark Bohm, der auf Amrum aufwuchs.

Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild)
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild) Bild: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild)
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild) Bild: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa

Abhauen aus Deutschland?

Während der Dreharbeiten habe er sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem Aufstieg der AfD beschäftigt, sagte der Regisseur zudem. "Ich habe mich gefragt: Wenn dieses Land von außen oder von innen angegriffen wird, bin ich dann einer, der einfach die Koffer packt, das Bankkonto auflöst und abhaut? - Oder würde ich es verteidigen, würde zumindest hierbleiben?" 

Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sich entschieden, in so einem Fall hierzubleiben - "und dieses Land nicht den anderen überlassen". 

Der Film "Amrum" kommt am 9. Oktober in die Kinos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Defa-Stiftung würdigt Leistung von Autorin Laila Stieler
Laila Stieler schrieb für viele Filme von Regisseur Andreas Dresen die Drehbücher. (Archivbild)
Mit ihren Drehbüchern zu "Gundermann" und "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" prägte sie das deutsche Kino. Nun wurde sie dafür gewürdigt, ebenso wie eine weitere Filmschaffende.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
13:32 Uhr
3 min.
Böhmermann wehrt sich gegen Vorwurf
Die Reihe "Die Möglichkeit der Unvernunft" von Jan Böhmermann läuft vom 27. September bis 19. Oktober im Haus der Kulturen der Welt. (Archivbild)
Wolfram Weimer hält den Auftritt von Rapper Chefket in der Bundeseinrichtung HKW für problematisch. Kurator Böhmermann sagt, er werde Leute von der Bühne boxen, die Israels Existenzrecht leugneten.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel