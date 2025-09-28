Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Regisseur Akin über deutsche Staatsräson und Palästina

Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild)
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild) Bild: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild)
Der Regisseur Fatih Akin und einige seiner Schauspieler vom Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild) Bild: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa
Kultur
Regisseur Akin über deutsche Staatsräson und Palästina
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Film "Amrum" von Fatih Akin steht die deutsche Vergangenheit im Fokus. Was der Regisseur zur Verantwortung Deutschlands und zu eigenen Zweifeln sagt.

Berlin.

Mit dem Schlüsselsatz in seinem Film "Amrum", "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun", erklärt Fatih Akin in einem RND-Interview (Samstag) die deutsche Staatsräson im Zusammenhang mit dem Existenzrecht Israels. In einem Instagram-Post betonte der Regisseur am Sonntag zugleich, er fordere von Deutschland, einen Staat Palästina anzuerkennen. Die Bundesregierung müsse außerdem "die Kriegsverbrechen in Gaza als Völkermord" benennen und "so wie u.a. Spanien ein sofortiges Waffenembargo" verhängen.

In dem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland hatte Akin den für ihn im Drama "Amrum" zentralen Satz "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun" erklärt. Er habe eine Zeit lang überlegt, die Szene aus dem Film zu nehmen, aber sich dagegen entschieden. "An diesem Satz hängt so vieles. Nicht zuletzt die deutsche Staatsräson, unter der ich die bedingungslose Verteidigung des Existenzrechts Israels verstehe", führte Akin aus. "Das hören vielleicht viele gerade nicht gerne, aber das gehört dazu."

Das Drama "Amrum" - unter anderem mit den Schauspielern Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger, Matthias Schweighöfer und Detlev Buck - spielt auf der gleichnamigen Insel. Aus Sicht eines zwölfjährigen Jungen werden die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges geschildert; basierend auf den Erinnerungen des Hamburger Regisseurs Hark Bohm, der auf Amrum aufwuchs.

Abhauen aus Deutschland?

Während der Dreharbeiten habe er sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem Aufstieg der AfD beschäftigt, sagte der Regisseur zudem. "Ich habe mich gefragt: Wenn dieses Land von außen oder von innen angegriffen wird, bin ich dann einer, der einfach die Koffer packt, das Bankkonto auflöst und abhaut? - Oder würde ich es verteidigen, würde zumindest hierbleiben?" 

Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sich entschieden, in so einem Fall hierzubleiben - "und dieses Land nicht den anderen überlassen". 

Der Film "Amrum" kommt am 9. Oktober in die Kinos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
04.09.2025
3 min.
Toronto legt los: Jolie, Crowe und Hoss erwartet
TIFF steht für Toronto International Film Festival - die Filmfestspiele in der kanadischen Metropole sind weniger elitär als etwa Cannes oder Venedig.
Zur 50. Ausgabe vom Toronto International Film Festival reisen Stars wie Angelina Jolie und Keanu Reeves an, Nina Hoss bekommt einen Preis und Russell Crowe spielt Hermann Göring.
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
25.09.2025
3 min.
Neuer James Bond soll jung, britisch und unbekannt sein
Frühere James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren bei Madame Tussauds in London. Wer gesellt sich dazu?
Seit Jahren werden prominente Namen als mögliche James-Bond-Kandidaten gehandelt. Doch Regisseur Denis Villeneuve will erst im nächsten Jahr einen neuen 007 suchen - nach ganz bestimmten Kriterien.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel