René Koch malt jetzt Bilder mit Lippenstiften

Er schminkte Film-Legende Hildegard Knef, war lange Chefvisagist bei Yves Saint Laurent und sammelt Lippenstifte. Nun wird "Mr. Lipstick" René Koch 80 und widmet sich einem besonderen Hobby.

Berlin. Udo Lindenberg malt mit Eierlikör und der Berliner Starvisagist René Koch setzt jetzt auf eine besondere Technik bei seiner Kunst: Er greift zum Lippenstift. "Das ist jetzt sozusagen meine Alterskarriere", sagt Koch kurz vor seinem 80. Geburtstag an diesem Montag (22.9.).

Der Schönheitsexperte hatte viele Stars vor dem Spiegel, darunter Hildegard Knef, Eartha Kitt und Joan Collins. Zudem war der gebürtige Heidelberger mehr als 20 Jahre lang bei den Marken Charles of the Ritz und Yves Saint Laurent, wo er Chefvisagist wurde. Knef schminkte er die "smokey eyes", die schwarz umflorten Augen. Sie taufte seinen Hund auf den Namen "Hilde".

Sammelt gerne Lippenstifte: der Berliner Visagist René Koch. Bild: Soeren Stache/dpa

In der Hauptstadt betreibt er eine private Lippenstift-Ausstellung, wird auch "Mr. Lipstick" genannt. Er gibt Schminkkurse für blinde Frauen und kümmert sich kosmetisch um Menschen mit Schicksalsschlägen wie Brand- und Unfallnarben.

Koch klebt Lippenstifte auf Leinwand

Er male schon lange mit Acryl, sagt Koch. Neuerdings nutze er für seine Werke auf der Leinwand verschiedene Lippenstifte – etwa in Pink, Rot oder Blau. Damit male er Gesichter und Ornamente. "Ich finde, das hat noch keiner gemacht und das ist auch originell". Der Visagist besprüht seine Werke mit Fixierlack und klebt die benutzten Lippenstifte auf das Bild. Er wolle auch eine Ausstellung vorbereiten, müsse dafür aber noch mehr Bilder vorbereiten.

Seinen 80. Geburtstag will er mit Freunden bei einem Italiener im Berliner Westen feiern. Er schaue mit Freude auf das nächste Lebensjahr. Die 80 sei "das schönste Geburtstags-Geschenk, was ich mir selber mache", sagt Koch, der mit 18 Jahren nach Berlin zog. Dort jobbte er als Tellerwäscher, Barkeeper und Travestie-Künstler. Dann kam die Kosmetik. Lippenstifte sammelt er weiter gerne. (dpa)