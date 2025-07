Roter Teppich für die Politik - Bayreuth-Start nach Gewitter

Vor dem mehrstündigen Operngenuss kommt das Schaulaufen von Merz, Merkel. Florian Silbereisen gesteht eine kleine Panne. Beobachtungen vom roten Teppich der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele.

Bayreuth. Erst ein Regenschauer mit Donnergrollen, dann doch noch Sonnenschein für den großen Auftritt der Politik und anderer Prominenz zum Start der Bayreuther Festspiele: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kam mit seiner Frau Charlotte, die ein leuchtend blaues Kleid trug, zum Grünen Hügel. 15 Minuten vor Beginn der Neuproduktion der Richard-Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" schritten sie über den roten Teppich, was sich als perfektes Timing erwies: Bläser aus dem Festspielorchester traten auf den Balkon über dem Königsportal und kündigten mit einigen Takten aus den "Meistersingern" den nahenden Start der Aufführung an.

Söder verbeugt sich vor Merkel

Als das Ehepaar Merz schon ins Haus gegangen war, kam die wohl bekannteste Wagner-Anhängerin der Republik an: die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU), begleitet von ihrem Mann Joachim Sauer. Anders als Merz winkte sie kurz den Schaulustigen zu. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verbeugte sich sogar vor der Ex-Kanzlerin, die schon seit vielen Jahren regelmäßig Festspielgast ist.

Angela Merkel in Bayreuth. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Angela Merkel in Bayreuth. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zuvor witzelte Söder, als er mit seinen Unions-Länderchef-Kollegen Mario Voigt (Thüringen) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt) posierte: Das seien die "drei Tenöre". Eine Gesangseinlage gaben sie jedoch nicht. Das Singen überließen sie den Profis im Festspielhaus, die neuen "Meistersinger" inszenierte der Musical-Experte Matthias Davids, am Pult stand Daniele Gatti.

Koch und Schauspieler

Außerdem beim Bayreuth-Auftakt dabei: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), die den Grünen-Politiker Cem Özdemir mit Wangenküsschen begrüßte. Bei freundlichen Plaudereien mit Unionspolitikern war auch Ricarda Lang, die frühere Grünen-Vorsitzende, zu beobachten.

Schauspielerin Margarita Broich ("Tatort") mit Ehemann Dirk Schmalenbach. Bild: Daniel Karmann/dpa Schauspielerin Margarita Broich ("Tatort") mit Ehemann Dirk Schmalenbach. Bild: Daniel Karmann/dpa

Abseits der Politik waren in diesem Jahr nur wenige Prominente nach Bayreuth gekommen: Gloria von Thurn und Taxis war wieder angereist, außerdem Schauspielerin Margarita Broich ("Tatort"), Star-Koch Alexander Herrmann und Moderator und Schauspieler Florian Silbereisen ("Das Traumschiff"), der erstmals beim Festspielauftakt zu Gast war. Er verriet auf der Plattform Instagram, dass er kurz zuvor eine kleine Panne hatte: Beim Zähneputzen kleckerte er Zahncreme auf den Smoking, wie er schilderte: "Gut, dass ich zwei Smokings eingepackt habe!"

Florian Silbereisen in der Pause der Bayreuth-Premiere. Bild: Daniel Karmann/dpa Florian Silbereisen in der Pause der Bayreuth-Premiere. Bild: Daniel Karmann/dpa

Pünktlichkeit ist Pflicht in Bayreuth

Auffällig war, dass viele der geladenen Gäste erst recht knapp vor Vorstellungsbeginn kamen, was möglicherweise an den Wetterkapriolen lag. So auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der es zur Tradition gemacht hat, Repräsentantinnen wie die fränkische Weinkönigin oder die Kirschenkönigin mitzubringen. In diesem Jahr war die bayerische Jagdkönigin Diana Merkle in Bayreuth an seiner Seite.

Und die Aufführungen in Bayreuth beginnen pünktlich, niemand kann noch später reinhuschen - Prominenz hin oder her. Unruhe verbreitete sich allerdings dennoch unter den Zuschauern, die kurz vor knapp auf ihren Plätzen ankamen. Wütende Zischgeräusche waren die Quittung.

Musical-Experte Matthias Davids inszeniert die "Meistersinger". Bild: Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele/dpa Musical-Experte Matthias Davids inszeniert die "Meistersinger". Bild: Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele/dpa

Regisseur Davids, der als Musical-Experte gilt, hat sich in seinen "Meistersingern" für eine unpolitische Erzählung entschieden, die aus seiner Sicht vor allem unterhalten soll. Dafür gab es schon nach dem ersten Akt viel Applaus im Festspielhaus.

Begehrtes Fotomotiv in der Pause: Franz Herzog von Bayern und sein Lebensgefährte. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Begehrtes Fotomotiv in der Pause: Franz Herzog von Bayern und sein Lebensgefährte. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der ersten Pause begrüßte Sonnenschein und ein lauer Abend die Premierengäste. (dpa)