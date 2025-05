RTL streicht Raab-Show und weiteren TV-Knaller

RTL setzt den Rotstift an: Nach dem Aus für die Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ wird jetzt auch ein anderes ehemaliges Prime-time-Flaggschiff nicht mehr auf Sendung gehen.

Köln. Die letzte Show ist gerade erst zu Ende gegangen. Sänger Jayden Swingewood wurde zum Sieger der 17. Staffel gekürt. Pop-Titan und Juror Dieter Bohlen lobte: „Du hast da wirklich jeden Ton genau getroffen. Das kann man gar nicht besser machen! Ich würde gerne was Negatives sagen, aber da gibt es nichts.“ Doch das war es wohl - zumindest vorerst.

„Das Supertalent" wird vorerst nicht mehr auf die Bildschirme zurückkehren. Bild: Jörg Carstensen/dpa Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla hatten die letzte Staffel der RTL-Show „Das Supertalent" moderiert. Bild: Annette Riedl/Rolf Vennenbernd/dpa

„Das Supertalent“ ist vorerst Geschichte

„Das Supertalent“ soll vorerst nicht mehr fortgeführt werden. „Heute gibt es keine Selbstläufer mehr. Ich bin immer wieder froh, dass wir viele gut etablierte Marken haben“, erklärte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin bei RTL Deutschland, dem Medienmagazin DWDL die Gründe dafür. Das seien Sendungen wie „Let’s Dance“, das Dschungelcamp, GZSZ oder „Die Höhle der Löwen“. „Darauf sind wir sehr stolz. Aber nicht alle Marken altern gleich gut“, so Leschek in dem DWDL-Interview. „Das Supertalent“ leide zum Beispiel darunter, dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt inzwischen auch jederzeit überall auf TikTok und YouTube abrufen könne. „Und zugegebenermaßen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden. Das hat das Publikum sehr klar entschieden.“ Deswegen werde das Format vorerst nicht auf die Bildschirme zurückkehren. Schon in den Jahren 2022 und 2023 hatte „Das Supertalent“ pausieren müssen.

Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ wird ebenfalls abgesetzt

Doch das ist nicht die einzige Sendung, die RTL aus dem Programm wirft. Auch „Du gewinnst hier nicht die Million“ mit Stefan Raab geht nicht nur in die Sommerpause, sondern verabschiedet sich ganz von den Zuschauern. „Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend“, sagte Inga Leschek dazu dem DWDL. Mit Raab will der Sender jedoch weiter zusammenarbeiten. Bei RTL+ habe seine Show „Du gewinnst hier nicht die Million!“ den Anschub gebracht, „den wir wollten“, so Leschek in dem DWDL-Interview. „Es war aber immer der Plan, Stefans Shows auch ins Free-TV zu holen, um eine größere Reichweite zu erzielen und ihn nicht allein dem Streaming-Publikum vorzubehalten. Wir sind am Ende in einem Reichweiten-Game.“

Wie geht es mit Stefan Raab weiter?

Das Konzept der Show wird nun überarbeitet. „Bis zur schon lange geplanten Sommerpause Mitte Juni werden wir das Format erst einmal eventisieren“, erklärte Inga Leschek dem DWDL. Nach „Du gewinnst hier nicht das Konklave“ soll es diesen Mittwoch eine Sondersendung zum ESC live aus Basel und nächste Woche vielleicht eine zum Aufstieg des FC Köln geben. „So werden wir bis zur Sommerpause viel ausprobieren und weiter dazu lernen - und kommen danach mit einem neuen Angebot wieder, bei dem wir Comedy und Gameshow trennen werden.“

Ab dem Herbst soll Raab dann am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten wöchentlichen Show wieder auf Sendung gehen. „Daran arbeiten wir gerade gemeinsam“, sagte Leschek. „Der Austausch macht uns weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.“ (juerg)