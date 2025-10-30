Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sagrada Família löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm ab

Mit einem neuen Kreuzsegment überragt die Basilika in Barcelona erstmals das Ulmer Münster.
Ulm hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. (Archivbild)
Mit einem neuen Kreuzsegment überragt die Basilika in Barcelona erstmals das Ulmer Münster.
Sagrada Família löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm ab
135 Jahre lang trug das Ulmer Münster den Titel des höchsten Kirchturms der Welt. Nun ist das vorbei – ein berühmtes Bauwerk in Barcelona hat den Rekord übernommen.

Barcelona/Ulm.

Es geht nur um 1,41 Meter: Mit einer Höhe von rund 162,91 Metern überragt die Sagrada Família nun das Ulmer Münster knapp und ist damit der höchste Kirchturm der Welt. Mit dem Aufsetzen eines Kreuzsegments auf dem sogenannten Turm Jesu Christi wurde die berühmte Basilika in Barcelona am Donnerstag zum neuen Rekordhalter. 

"Mit dem unteren Kreuzarm erreicht der zentrale Turm nun eine Höhe von 162,91 Metern und überragt damit nun erstmals das Ulmer Münster – den bisher höchsten vollendeten Kirchturm der Welt", teilte die Sagrada Família mit. 

Ulm verliert damit einen prestigeträchtigen Rekord, den das 161,5 Meter hohe Münster seit seiner Fertigstellung im Jahr 1890 hielt. Das gotische Bauwerk, das zur evangelischen Gemeinde gehört, bleibt aber weiterhin die höchste Kirche Deutschlands.

Die evangelische Landeskirche reagierte entspannt auf die Nachricht aus Barcelona. "Das war absehbar. Aber wir sehen das sportlich", sagte Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl der "Südwest Presse". Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) sagte der Zeitung, "es hat mich ein klein wenig geschmerzt". 

Ulm hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. (Archivbild)
Einweihung im Juni 2026 geplant

Das in Bayern gefertigte Bauteil war bereits im Juli in vier Teilen nach Barcelona geliefert und auf einer Plattform über dem Mittelschiff vorbereitet worden. Die äußere Hülle aus weiß glasierter Keramik und Glas soll Licht reflektieren und extremen Wetterbedingungen standhalten. 

Die offizielle Einweihung ist laut leitendem Architekt für den 10. Juni 2026 geplant, dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein und dann einen atemberaubenden Rundblick über die Mittelmeermetropole erlauben.

Bau wurde nur durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert

Mit der Montage des Kreuzes nähert sich die Basilika dem Ende einer langen Baugeschichte. Fertig ist sie aber dann immer noch nicht. "In etwa zehn Jahren könnte es so weit sein. Wenn alles gutgeht", hatte der Leiter der Bauabteilung, Xavier Martínez, gesagt. Das wären dann mehr als 150 Jahre Bauzeit.

Die Kirche lockt jetzt schon jährlich Millionen Besucher.
Sehr lange, aber im Vergleich zu berühmten anderen Großkirchen wie dem Ulmer Münster immer noch recht schnell. Dort war die Grundsteinlegung für die gotische Kirche 1377. Vollendet wurde der eindrucksvolle Bau nach 513 Jahren.

4,9 Millionen Besucher

Mit welcher Bauzeit Gaudí selbst Ende des 19. Jahrhunderts rechnete, ist unbekannt. "Er wusste, dass er die Vollendung nicht erleben würde. Aber er war sich immer ganz sicher, dass die Basilika gebaut werden würde", hatte Architekt Jordi Faulí im September noch betont. Finanziert wurde der Bau nur durch Spenden und vor allem durch Eintrittsgelder. 

2024 wurden 4,9 Millionen Besucher gezählt, die Einnahmen lagen bei insgesamt fast 134 Millionen Euro. (dpa)

