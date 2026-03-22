Schauspiel Chemnitz zeigt „Reineke Fuchs“: Wenn der Täuscher das System kapert

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Planen Böses: Frau und herr Fuchs. Charlotte Hovenbitzer (Lampe, der Hase), Katka Kurze (Ermelyn, seine Frau, Mitte), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs).
Planen Böses: Frau und herr Fuchs. Charlotte Hovenbitzer (Lampe, der Hase), Katka Kurze (Ermelyn, seine Frau, Mitte), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs). Foto: Nasser Hashemi
Was ist geschehen? Saniia Bludova (Rückenau, die Äffin, links), Susanne Stein (Löwe, der König), Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs).
Was ist geschehen? Saniia Bludova (Rückenau, die Äffin, links), Susanne Stein (Löwe, der König), Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI
Zu früh gefreut? Albert Kaliuzhnyi (Krähe 2, links), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs), Wenzel Schneider (Krähe 1).
Zu früh gefreut? Albert Kaliuzhnyi (Krähe 2, links), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs), Wenzel Schneider (Krähe 1). Foto:
Zeichen der Schwäche? Philipp Otto (Reineke, der Fuchs, vorn) und Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI
Zeichen der Schwäche? Philipp Otto (Reineke, der Fuchs, vorn) und Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI Bild: NASSER HASHEMI
Planen Böses: Frau und herr Fuchs. Charlotte Hovenbitzer (Lampe, der Hase), Katka Kurze (Ermelyn, seine Frau, Mitte), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs).
Planen Böses: Frau und herr Fuchs. Charlotte Hovenbitzer (Lampe, der Hase), Katka Kurze (Ermelyn, seine Frau, Mitte), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs). Foto: Nasser Hashemi
Was ist geschehen? Saniia Bludova (Rückenau, die Äffin, links), Susanne Stein (Löwe, der König), Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs).
Was ist geschehen? Saniia Bludova (Rückenau, die Äffin, links), Susanne Stein (Löwe, der König), Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI
Zu früh gefreut? Albert Kaliuzhnyi (Krähe 2, links), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs), Wenzel Schneider (Krähe 1).
Zu früh gefreut? Albert Kaliuzhnyi (Krähe 2, links), Philipp Otto (Reineke, der Fuchs), Wenzel Schneider (Krähe 1). Foto:
Zeichen der Schwäche? Philipp Otto (Reineke, der Fuchs, vorn) und Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI
Zeichen der Schwäche? Philipp Otto (Reineke, der Fuchs, vorn) und Clemens Kersten (Grimbart, der Dachs). Foto: NASSER HASHEMI Bild: NASSER HASHEMI
Kultur
Schauspiel Chemnitz zeigt „Reineke Fuchs“: Wenn der Täuscher das System kapert
Redakteur
Von Maurice Querner
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Viel Blut, viel Witz – und eine bitterböse Erkenntnis: Auf der Großen Bühne des Spinnbaus wird „Reineke Fuchs“ zur Satire auf eine Welt, in der nicht die Wahrheit siegt, sondern die bessere Story.

Man kennt sie, diese Hinweise auf „sensible Inhalte“, wie sie Streamingdienste vor ihren Filmen und Serien setzen – und fragt sich nach dem Abspann nicht selten, was daran nun eigentlich so sensibel gewesen sein soll. Im neuen „Reineke Fuchs“ am Schauspiel Chemnitz allerdings wirkt eine solche Warnung ausgeprochen angebracht. Denn wenn...
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