Schauspiel Chemnitz zeigt „Reineke Fuchs“: Wenn der Täuscher das System kapert

Kultur
Viel Blut, viel Witz – und eine bitterböse Erkenntnis: Auf der Großen Bühne des Spinnbaus wird „Reineke Fuchs“ zur Satire auf eine Welt, in der nicht die Wahrheit siegt, sondern die bessere Story.
Man kennt sie, diese Hinweise auf „sensible Inhalte“, wie sie Streamingdienste vor ihren Filmen und Serien setzen – und fragt sich nach dem Abspann nicht selten, was daran nun eigentlich so sensibel gewesen sein soll. Im neuen „Reineke Fuchs“ am Schauspiel Chemnitz allerdings wirkt eine solche Warnung ausgeprochen angebracht. Denn wenn...
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