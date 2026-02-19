Schauspieler Johann-Christof Laubisch über KI-Verträge mit Netflix: „Es geht um unsere Stimmen“

Kultur
Deutschland ist einer der größten Synchronmärkte der Welt. Doch KI-Klauseln bei Netflix sorgen für Protest. Schauspieler Johann-Christof Laubisch schildert den Konflikt aus erster Hand.
Seit einigen Wochen tobt ein erbitterter Kampf zwischen der deutschen Synchronbranche und dem Streaminganbieter Netflix – ein Kampf um künstlerische Mitwirkung, Klarheit und einen menschlichen Umgang mit dem Thema KI.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.