Schauspieler und Kuha-Liedermacher Clemens Kersten: Ein Tanz auf vielen Hochzeiten – bald auch auf der eigenen

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Schauspieler Clemens Kersten im Spinnbau in Chemnitz, der derzeitigen Spielstätte des Theaters.
Schauspieler Clemens Kersten im Spinnbau in Chemnitz, der derzeitigen Spielstätte des Theaters. Foto: Ulf Dahl
Richard Koppermann (links) und Clemens Kersten in „Tschick“.
Richard Koppermann (links) und Clemens Kersten in „Tschick“. Foto: Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz
Clemens Kersten in „Die neuen Leiden des jungen W.“.
Clemens Kersten in „Die neuen Leiden des jungen W.“. Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Und mit Alida Bohnen in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“.
Und mit Alida Bohnen in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Schauspieler Clemens Kersten im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Schauspieler Clemens Kersten im Gespräch mit der „Freien Presse“. Foto: Ulf Dahl
Spielt auch Klavier: Clemens Kersten im Spinnbau.
Spielt auch Klavier: Clemens Kersten im Spinnbau. Foto: Ulf Dahl
Schauspieler Clemens Kersten im Spinnbau in Chemnitz, der derzeitigen Spielstätte des Theaters.
Schauspieler Clemens Kersten im Spinnbau in Chemnitz, der derzeitigen Spielstätte des Theaters. Foto: Ulf Dahl
Richard Koppermann (links) und Clemens Kersten in „Tschick“.
Richard Koppermann (links) und Clemens Kersten in „Tschick“. Foto: Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz
Clemens Kersten in „Die neuen Leiden des jungen W.“.
Clemens Kersten in „Die neuen Leiden des jungen W.“. Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Und mit Alida Bohnen in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“.
Und mit Alida Bohnen in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Schauspieler Clemens Kersten im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Schauspieler Clemens Kersten im Gespräch mit der „Freien Presse“. Foto: Ulf Dahl
Spielt auch Klavier: Clemens Kersten im Spinnbau.
Spielt auch Klavier: Clemens Kersten im Spinnbau. Foto: Ulf Dahl
Kultur
Schauspieler und Kuha-Liedermacher Clemens Kersten: Ein Tanz auf vielen Hochzeiten – bald auch auf der eigenen
Redakteur
Von Katharina Leuoth
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Ein Dresdner in Chemnitz: Schauspieler Clemens Kersten sorgte im Kuha-Jahr mit seinem Lied „Am Sonntag in Chemnitz um vier“ für viel Applaus. Jetzt ist er in zahlreichen Stücken auf der Bühne zu sehen. Und im Sommer heiratet er.

Es war sein erster Sommer in Chemnitz, es war heiß und er hatte noch nicht so viel zu tun. Da schrieb Clemens Kersten ein Lied: „Am Sonntag in Chemnitz um vier“. Eine schrullig-liebevolle Chemnitz-Hymne, in der es unter anderem heißt: „Die Dealer am Sonn‘berg, die machen heut‘ blau, es ist ihnen einfach zu heiß. Auch die Nazis seh‘n...
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