Schauspieler und Kuha-Liedermacher Clemens Kersten: Ein Tanz auf vielen Hochzeiten – bald auch auf der eigenen

Ein Dresdner in Chemnitz: Schauspieler Clemens Kersten sorgte im Kuha-Jahr mit seinem Lied „Am Sonntag in Chemnitz um vier“ für viel Applaus. Jetzt ist er in zahlreichen Stücken auf der Bühne zu sehen. Und im Sommer heiratet er.

Es war sein erster Sommer in Chemnitz, es war heiß und er hatte noch nicht so viel zu tun. Da schrieb Clemens Kersten ein Lied: „Am Sonntag in Chemnitz um vier“. Eine schrullig-liebevolle Chemnitz-Hymne, in der es unter anderem heißt: „Die Dealer am Sonn‘berg, die machen heut‘ blau, es ist ihnen einfach zu heiß. Auch die Nazis seh‘n... Es war sein erster Sommer in Chemnitz, es war heiß und er hatte noch nicht so viel zu tun. Da schrieb Clemens Kersten ein Lied: „Am Sonntag in Chemnitz um vier“. Eine schrullig-liebevolle Chemnitz-Hymne, in der es unter anderem heißt: „Die Dealer am Sonn‘berg, die machen heut‘ blau, es ist ihnen einfach zu heiß. Auch die Nazis seh‘n...