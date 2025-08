Schauspielerin Fritzi Haberlandt über ostdeutsche Brüche: „Es sind zu viele Fehler gemacht worden“

Im neuen Kinofilm „Wilma will mehr“ spielt die in Ostberlin geborene Fritzi Haberlandt eine Elektrikerin aus einem Braunkohlerevier der DDR, die sich nach der Wende neu orientieren muss - in Wien. Im Interview spricht Fritzi Haberlandt über Frauen aus der DDR, fehlende Chefs aus dem Osten und ihre Eltern.

Freie Presse: Könnten Sie wirklich eine Steckdose reparieren, wie Sie es im Film machen?