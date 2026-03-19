Schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen – Ermittlungen nach Anzeige von Collien Fernandes

Die Moderatorin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Laut „Spiegel“ geht es um Identitätsmissbrauch und digitale Gewalt – Ermittlungen laufen.

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Strafanzeige gegen ihren Ex-Ehemann, den Schauspieler Christian Ulmen, erstattet. Im Zentrum stehen schwerwiegende Vorwürfe aus dem Bereich digitaler Gewalt und des Identitätsmissbrauchs. Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Strafanzeige gegen ihren Ex-Ehemann, den Schauspieler Christian Ulmen, erstattet. Im Zentrum stehen schwerwiegende Vorwürfe aus dem Bereich digitaler Gewalt und des Identitätsmissbrauchs.