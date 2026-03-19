Schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen – Ermittlungen nach Anzeige von Collien Fernandes

Kultur
Die Moderatorin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Laut „Spiegel“ geht es um Identitätsmissbrauch und digitale Gewalt – Ermittlungen laufen.
Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Strafanzeige gegen ihren Ex-Ehemann, den Schauspieler Christian Ulmen, erstattet. Im Zentrum stehen schwerwiegende Vorwürfe aus dem Bereich digitaler Gewalt und des Identitätsmissbrauchs.
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