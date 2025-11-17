Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach

Kultur
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Ein Tag wie dieser ist selten, und er wird weltweit Beachtung finden: Am Montagnachmittag stellte Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, zwei bislang unbekannte Orgelwerke vor, die er mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit Johann Sebastian Bach zuschreiben kann. Von einer „Sternstunde für die Welt der Musik“ sprach Wolfram...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.