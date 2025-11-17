Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach

Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.

Ein Tag wie dieser ist selten, und er wird weltweit Beachtung finden: Am Montagnachmittag stellte Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, zwei bislang unbekannte Orgelwerke vor, die er mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit Johann Sebastian Bach zuschreiben kann. Von einer „Sternstunde für die Welt der Musik“ sprach Wolfram...