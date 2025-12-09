Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sensible Momente und ein Elefant im Raum: Kunstsammlungen Chemnitz zeigen Frank Maibier

„Elefant im Raum“ haben Andreas Winkler und Frank Maibier ihre aktuelle Kunstaktion genannt, auch wenn der Elefant aus Platzgründen nicht in, sondern drei Tage lang vor den Kunstsammlungen Chemnitz steht.
„Elefant im Raum“ haben Andreas Winkler und Frank Maibier ihre aktuelle Kunstaktion genannt, auch wenn der Elefant aus Platzgründen nicht in, sondern drei Tage lang vor den Kunstsammlungen Chemnitz steht. Bild: Matthias Zwarg
Die Installation „tritt tratt“ (2025) aus Metallgittern gab Frank Maibiers Ausstellung in den Kunstsammlungen ihren Namen.
Die Installation „tritt tratt“ (2025) aus Metallgittern gab Frank Maibiers Ausstellung in den Kunstsammlungen ihren Namen. Bild: Matthias Zwarg
Frank Maibier (links) und Andreas Winkler führen seit vielen Jahren klangliche „Kanaluntersuchungen“ durch, die Kuratorin Shao-Min Sun in die Ausstellung aufgenommen hat.
Frank Maibier (links) und Andreas Winkler führen seit vielen Jahren klangliche „Kanaluntersuchungen“ durch, die Kuratorin Shao-Min Sun in die Ausstellung aufgenommen hat. Bild: Matthias Zwarg
Sensible Momente und ein Elefant im Raum: Kunstsammlungen Chemnitz zeigen Frank Maibier
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Museum widmet dem Chemnitzer Künstler eine umfassende Retrospektive, die erstmals die ganze Vielfalt seines Werks zum Leuchten und zum Klingen bringt.

Die letzte Ausstellung des Jahres in den Kunstsammlungen Chemnitz beginnt schon vor dem Museum. Dort steht ein Elefant, wenn auch nicht im Raum, wie es der Titel der dazugehörigen Arbeit von Andreas Winkler und Frank Maibier sagt. Das zwei Meter hohe Tier namens Ewa verweist auf eine Kunstaktion, die das aktuellste, politischste und...
Mehr Artikel