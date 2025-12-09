Sensible Momente und ein Elefant im Raum: Kunstsammlungen Chemnitz zeigen Frank Maibier

Das Museum widmet dem Chemnitzer Künstler eine umfassende Retrospektive, die erstmals die ganze Vielfalt seines Werks zum Leuchten und zum Klingen bringt.

Die letzte Ausstellung des Jahres in den Kunstsammlungen Chemnitz beginnt schon vor dem Museum. Dort steht ein Elefant, wenn auch nicht im Raum, wie es der Titel der dazugehörigen Arbeit von Andreas Winkler und Frank Maibier sagt. Das zwei Meter hohe Tier namens Ewa verweist auf eine Kunstaktion, die das aktuellste, politischste und...