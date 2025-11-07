Sinfoniekonzert in Zwickau: Viel Abwechslung, viel Applaus

Kultur
Zwei Entdeckungen, darunter eine Deutschland-Premiere mit einem preisgekrönten Pianisten, und Beethovens Sinfonie Nr. 5 begeisterten das Publikum beim 3. Philharmonischen Konzert in Zwickau.
Der Pianist Oliver Triendl ist ein unermüdlicher Forscher, Sucher, Entdecker vernachlässigter, selten gespielter Komponisten, vor allem romantischer und zeitgenössischer Musik. Triendls Entdeckerfreude bescherte auch dem Publikum des 3. Philharmonischen Konzerts im gut besuchten Zwickauer Konzert- und Ballhaus Neue Welt am Donnerstagabend die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.