Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Sinfoniekonzert in Zwickau: Viel Abwechslung, viel Applaus

Der gerade preisgekrönte Pianist Oliver Triendl und die Violinistin Yeji Kim von den Clara-Schumann-Philharmonikern sorgten auch mit einer Zugabe für Begeisterung.
Der gerade preisgekrönte Pianist Oliver Triendl und die Violinistin Yeji Kim von den Clara-Schumann-Philharmonikern sorgten auch mit einer Zugabe für Begeisterung. Bild: Matthias Zwarg
Der gerade preisgekrönte Pianist Oliver Triendl und die Violinistin Yeji Kim von den Clara-Schumann-Philharmonikern sorgten auch mit einer Zugabe für Begeisterung.
Der gerade preisgekrönte Pianist Oliver Triendl und die Violinistin Yeji Kim von den Clara-Schumann-Philharmonikern sorgten auch mit einer Zugabe für Begeisterung. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Sinfoniekonzert in Zwickau: Viel Abwechslung, viel Applaus
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Entdeckungen, darunter eine Deutschland-Premiere mit einem preisgekrönten Pianisten, und Beethovens Sinfonie Nr. 5 begeisterten das Publikum beim 3. Philharmonischen Konzert in Zwickau.

Der Pianist Oliver Triendl ist ein unermüdlicher Forscher, Sucher, Entdecker vernachlässigter, selten gespielter Komponisten, vor allem romantischer und zeitgenössischer Musik. Triendls Entdeckerfreude bescherte auch dem Publikum des 3. Philharmonischen Konzerts im gut besuchten Zwickauer Konzert- und Ballhaus Neue Welt am Donnerstagabend die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:31 Uhr
2 min.
Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin
Tiffany Poon ist Pianistin. Sie erhält der Robert-Schumann-Preis. 2025.
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird am 24. November an die Pianistin Tiffany Poon verliehen. Bereits am 16. November ist sie mit einem Solokonzert im Schumannhaus zu erleben.
Jens Arnold
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
17:00 Uhr
4 min.
Schostakowitsch, Schumann und ein Experiment: Über einen Abend voller Leidenschaft in Chemnitz
Ungewohntes Bild beim 3. Sinfoniekonzert in der Stadthalle: Jonas Urbat steuerte Live-Elektronik-Klänge bei der Uraufführung seiner Komposition „Sonic Tales Of Industry“ bei.
Das 3. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie hatte alles, was es braucht: Musikalität, Hingabe, Experimentierfreude und großartige Solisten.
Matthias Zwarg
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel