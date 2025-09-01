„So viel Silber im Grau“: Jena zeigt stolze 400 Kunstexponate aus der DDR

Die Kunstsammlung der Stadt holt aus ihrem Depot eine äußerst umfangreiche Auswahl von Kunst aus der DDR hervor. Und beweist wie andere Museen vor ihr, dass auch in dem sozialistischen Land sehr viel mehr als „staatstragende“ Kunst möglich war.

Bevor man groß über die Triftigkeit des Titels „So viel Silber im Grau" nachdenkt, stürzt man sich in der Kunstsammlung Jena besser ins Vergnügen der gleichnamigen Ausstellung. Die zeigt sonst in ihrem Depot lagernde Kunst aus der DDR. Wobei eine nachvollziehbare Systematik nur schwer auszumachen ist. Auch die Zuordnung der Beschriftung...