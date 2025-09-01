Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „So viel Silber im Grau“: Jena zeigt stolze 400 Kunstexponate aus der DDR

Als Werktätige nicht permanent heldenhaft, sondern auch mal müde und überfordert: Die Ausstellung in Jena zeigt, dass auch in der DDR differenzierte Positionen in der Kunst möglich waren, wie hier „Porträt nach Dienst“ von Horst Sakulowski aus dem Jahr 1976. Bild: Kunstsammlung Jena
Kultur
„So viel Silber im Grau“: Jena zeigt stolze 400 Kunstexponate aus der DDR
Von Joachim Lange
Die Kunstsammlung der Stadt holt aus ihrem Depot eine äußerst umfangreiche Auswahl von Kunst aus der DDR hervor. Und beweist wie andere Museen vor ihr, dass auch in dem sozialistischen Land sehr viel mehr als „staatstragende“ Kunst möglich war.

Bevor man groß über die Triftigkeit des Titels „So viel Silber im Grau“ nachdenkt, stürzt man sich in der Kunstsammlung Jena besser ins Vergnügen der gleichnamigen Ausstellung. Die zeigt sonst in ihrem Depot lagernde Kunst aus der DDR. Wobei eine nachvollziehbare Systematik nur schwer auszumachen ist. Auch die Zuordnung der Beschriftung...
