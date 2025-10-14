Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Soul-Musiker D'Angelo mit 51 gestorben
Mit "Untitled (How Does It Feel)" feierte D'Angelo einen Welthit. Jetzt ist der Soul-Musiker mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben. Kollegen und Fans sind bestürzt.

New York.

Der US-Sänger D'Angelo ist tot. Der Soul-Musiker, der vor allem mit dem Song "Untitled (How Does It Feel)" weltberühmt wurde, sei im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. 

"Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt", hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D'Angelo habe zuvor "lange und mutig" gegen den Krebs gekämpft. "Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von außergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt."

Kollegen und Fans reagierten bestürzt auf den Tod des vierfachen Grammy-Preisträgers. US-Rapperin Doja Cat würdigte den Sänger als "eine wahre Stimme von Soul und Inspiration für viele brillante Künstler unserer Generation und für zukünftige Generationen". 


"Das tut wirklich weh! Wir haben heute ein wahres Original verloren", schrieb Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson ("Dreamgirls") auf Instagram. "D'Angelo, deine Stimme wird ewig weiterleben." 

An seinem neunten Geburtstag im Jahr 2000 habe er sich das Album "Voodoo" gekauft, schrieb US-Rapper Tyler, the Creator (34) auf Instagram. Er schätze sich so glücklich, die Musik von D'Angelo erlebt zu haben. Sie habe ihn geprägt. 

Der US-Rocker Flea von der Rockband Red Hot Chili Peppers pries die "ungewöhnliche und schöne Stimme" von D'Angelo. "Wir werden dir ewig zuhören und immer gerührt sein", schrieb der Bassist. 

Auch Oscar-Preisträger Jamie Foxx ("Ray") zollte in einem langen Instagram-Posting Tribut. Er habe vor der Stimme, dem Talent und der Ausstrahlung des Sängers reine Ehrfurcht gehabt, schrieb der Musiker und Schauspieler. 

Schon als Kind Musik gemacht 

Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debüt-Album "Brown Sugar", das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde. 

Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album "Voodoo", auf dem auch der Superhit "Untitled (How Does It Feel)" war, den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte "Black Messiah". 

D'Angelo hatte sich zwischendurch immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft. (dpa)

