Regionale Nachrichten und News
  • Sparks und Shyamalan machen zusammen Buch und Film

Sparks hat einen neuen Roman geschrieben. (Archivbild)
Neuer Film von Shyamalan geplant.
Sparks und Shyamalan machen zusammen Buch und Film
Der Autor Nicholas Sparks und der Filmemacher M. Night Shyamalan haben sich zusammengetan. Herausgekommen ist das Projekt "Remain – Was von uns bleibt". Buch? Film? Beides!

New York.

Der Bestsellerautor Nicholas Sparks und der Erfolgs-Filmemacher M. Night Shyamalan haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengetan. "Remain – Was von uns bleibt" erscheint zunächst als Buch - auf Deutsch im Heyne-Verlag - und soll 2026 auch als Film herauskommen. 

Die Geschichte handelt dem Verlag zufolge von einem Architekten, der nach dem Tod seiner Schwester damit beauftragt wird, ein Sommerhaus an der Ostküste der USA zu entwerfen. Währenddessen bucht er sich in ein kleines Hotel ein. Zwischen der Besitzerin und ihm entwickelt sich eine Beziehung - doch die Vergangenheit der Besitzerin holt die beiden ein und stellt sie vor eine große Herausforderung.

Sparks (59) hat schon rund zwei Dutzend Romane geschrieben, von denen viele auch erfolgreich verfilmt wurden - etwa "Message in a Bottle - Der Beginn einer großen Liebe" oder "Wie ein einziger Tag" (The Notebook). 

Shyamalan (55) ist vor allem für seinen Psychothriller "The Sixth Sense" bekannt. (dpa)

