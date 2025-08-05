Spekulationen über nächstes Album von Beyoncé

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die US-Sängerin Beyoncé arbeitet gerade an einer Trilogie. Auf dem ersten Album war Disco-Dance-Musik, auf dem zweiten Country. Über das dritte wird unter Fans nun gerätselt.

New York.

Ein neues Video mit Beyoncé (43) hat unter Fans Spekulationen über ihr nächstes Album angeheizt. In dem Video, das die Entertainment-Firma der Musikerin auf Instagram veröffentlichte und an dem eine Jeans-Firma beteiligt ist, zeigt sich Beyoncé in verschiedenen Outfits.

Der Superstar ist etwa auf einem Pferd zu sehen - und fährt schließlich auf einem Motorrad davon. Speziell der Teil mit dem Motorrad ließ Fans spekulieren, dass das nächste Beyoncé-Album Rock-Musik enthalten könnte. 

Beyoncé arbeitet derzeit an einer Trilogie. 2022 war der erste Teil erschienen, das Album "Renaissance", das von Disco- und Dance-Musik inspiriert war. Der zweite Teil, das 2024 erschienene Album "Cowboy Carter", zeigte Country-Musik-Einflüsse. Zum geplanten dritten Album hat Beyoncé bislang keine Details bekanntgegeben. (dpa)

