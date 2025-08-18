Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spitzenstart für "Kanu des Manitu"

Es ist der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019, wie Constantin Film mitteilte. (Archivbild)
Es ist der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019, wie Constantin Film mitteilte. (Archivbild)
Kultur
Spitzenstart für "Kanu des Manitu"
Der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019: Zwar lockte der Kult-Vorgänger 2001 in den ersten Tagen mehr Leute ins Kino, doch können sich die Zahlen von Bullys neuem Film sehen lassen.

München.

Michael "Bully" Herbigs Rückkehr in den Wilden Westen begeistert das Kinopublikum: Rund 800.000 Zuschauer haben sich "Das Kanu des Manitu" in den ersten vier Tagen seit dem Kinostart angesehen. Es ist ein außergewöhnlicher Wert, der die Komödie auf Platz eins der Kinocharts katapultiert hat, wie Constantin Film mitteilte.

In den vergangenen Jahren schafften es nur sehr wenige deutsche Produktionen, solche Startzahlen hinzulegen. Es ist demnach der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019.

Zum Vergleich: Den Vorgängerfilm "Der Schuh des Manitu", der zu einem riesigen Publikumshit und Überraschungserfolg wurde, sahen sich 2001 in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen an - und zwar rund 950.000, wie die Nachrichtenagentur dpa damals schrieb.

In "Das Kanu des Manitu" geraten Abahachi (Michael Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) wieder in turbulente Wildwest-Wirren. Auch Abachis Zwillingsbruder Winnetouch und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei. Diesmal müssen sie ein Kanu mit magischen Kräften finden und setzen sich dabei gegen diverse Fieslinge zur Wehr. (dpa)

