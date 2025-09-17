Spott mit Substanz: Das Kabarett Chemnitz ist 55 Jahre alt

Kultur
Ein Ensemble zwischen Zensur und Freiheit, zwischen politischem Spott – und den Verlockungen des Tabubruchs.
Im Sommer 1989 traf das Kabarett in Karl-Marx-Stadt die Zensur mit voller Wucht. Das Programm „Wegen Umbau geöffnet“ wurde verboten, erinnert sich Andreas Zweigler. Besonders eine Szene stieß den Genossen bitter auf: Ein Parteiausweis landete im Mülleimer. Das war dann doch zu viel der Kritik. Doch die Kabarettisten gaben nicht klein bei,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.