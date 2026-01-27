MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Sprachklangabend in Chemnitz: Carlfriedrich Claus trifft Peter Ablinger

Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Lautprozessraum“ in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz
Kultur
Sprachklangabend in Chemnitz: Carlfriedrich Claus trifft Peter Ablinger
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. Februar 2026 widmen sich die Kunstsammlungen Chemnitz dem Lautdichter Carlfriedrich Claus mit einem besonderen Event – mit Vortrag und einem Konzert.

Mit einem besonderen Klangereignis rücken die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk von Carlfriedrich Claus (1930–1998) in den Fokus. Am 5. Februar 2026 findet dort ab 18.30 Uhr der Sprachklangabend „Das Davor der Artikulationen im hör- (und sichtbaren) Danach“ statt. Der Abend will das Denken des sächsischen Avantgarde-Künstlers in einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
17.12.2025
6 min.
Kunstsammlungen Chemnitz: Florence Thurmes will mit regionalen Trümpfen des Hauses aufs internationale Parkett
Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz: Florence Thurmes.
Trotz empfindlicher Sparzwänge will die Generaldirektorin den Kulturhauptstadt-Schwung aus der erfolgreichen Munch-Schau oder den „European Realities“ in die nächsten Jahre transportieren. Wie? Sie hat Pläne!
Tim Hofmann
26.11.2025
5 min.
Expeditionen ins Unbekannte mit Carlfriedrich Claus in den Chemnitzer Kunstsammlungen
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Sprachrozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Die Kunstsammlungen Chemnitz würdigen mit einer Rekonstruktion des „Sprachprozessraums“ aus dem Jahr 1995 Carlfriedrich Claus als einen der bedeutendsten deutschen Lautpoeten des 20. Jahrhunderts.
Matthias Zwarg
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel