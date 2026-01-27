Sprachklangabend in Chemnitz: Carlfriedrich Claus trifft Peter Ablinger

Am 5. Februar 2026 widmen sich die Kunstsammlungen Chemnitz dem Lautdichter Carlfriedrich Claus mit einem besonderen Event – mit Vortrag und einem Konzert.

Mit einem besonderen Klangereignis rücken die Kunstsammlungen Chemnitz das Werk von Carlfriedrich Claus (1930–1998) in den Fokus. Am 5. Februar 2026 findet dort ab 18.30 Uhr der Sprachklangabend „Das Davor der Artikulationen im hör- (und sichtbaren) Danach“ statt. Der Abend will das Denken des sächsischen Avantgarde-Künstlers in einen...