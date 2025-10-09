Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Sprachkritiker Uwe Pörksen ist tot

Uwe Pörksen im Alter von 90 Jahren gestorben (Archivbild)
Uwe Pörksen im Alter von 90 Jahren gestorben (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Uwe Pörksen im Alter von 90 Jahren gestorben (Archivbild)
Uwe Pörksen im Alter von 90 Jahren gestorben (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Kultur
Sprachkritiker Uwe Pörksen ist tot
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Uwe Pörksen prägte mit seinen sprachkritischen Werken wie "Plastikwörter" die Debatte über Sprache in Politik und Wissenschaft. Nun ist der renommierte Forscher im Alter von 90 Jahren gestorben.

Freiburg.

Der bekannte Sprachkritiker Uwe Pörksen ist tot. Das sagte sein Sohn, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach starb sein Vater in der Nacht zum Donnerstag. Pörksen galt als einer der einflussreichsten deutschen Sprachforscher, er wurde 90 Jahre alt. 

Vor allem Pörksens sprachkritische Studien erfuhren viel Beachtung. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Plastikwörter: Die Sprache einer internationalen Diktatur" oder "Die politische Zunge: Eine kurze Kritik der öffentlichen Rede". Außerdem verfasste er mehrere Romane wie "Weißer Jahrgang" oder "Schauinsland".

Der im schleswig-holsteinischen Breklum geborene Wissenschaftler studierte Deutsch, Geschichte und Philosophie in Freiburg, Göttingen und Kiel. Er war unter anderem Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung sowie des PEN-Zentrums Deutschland. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Deutsche Sprache und Ältere Literatur an der Universität Freiburg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
2 min.
Tschechischer Schriftsteller Ivan Klima gestorben
Der tschechische Autor Ivan Klima ist im Alter von 94 Jahren gestorben.
Einen Teil seiner Kindheit verbrachte der tschechische Autor Ivan Klima im KZ. In der kommunistischen Tschechoslowakei wurde er zuerst gefeiert, dann verboten. Jetzt ist er mit 94 Jahren gestorben.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
16:30 Uhr
2 min.
Theater-Ikone Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag"
Judi Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag" (Archivbild).
Das Gedächtnis schwächelt, die Sehkraft lässt nach: Die 90 Jahre alte Theater-Ikone Judi Dench berichtet von der Last des Älterwerdens - und von ihrer Verbindung zu einem britischen Dichter.
Mehr Artikel