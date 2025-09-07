Staatsschauspiel Dresden zeigt „Mephisto“ – ein Stück über Opportunismus und Macht

Nadja Stübiger wächst in der Rolle des Hendrik Höfgen über sich hinaus. Doch die Dresdner „Mephisto“-Premiere zeigt auch, wie schwer es ist, Opportunismus und Macht in allen Facetten zu erzählen.

Nach der Pause spielt Nadja Stübiger als Hendrik Höfgen tatsächlich den Mephisto: gefährlich, scharf, unberechenbar. Eine Szene, die nicht nur die Genialität von Hendrik Höfgen, sondern auch von Stübiger selbst zeigt. Die Premiere von „Mephisto" am Staatsschauspiel Dresden am Samstag wurde mit langem Applaus (vor allem für Stübiger)...