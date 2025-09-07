Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Staatsschauspiel Dresden zeigt „Mephisto“ – ein Stück über Opportunismus und Macht

Nadja Stübiger brilliert als Hendrik Höfgen (und Mephisto) in „Mephisto“ am Staatsschauspiel Dresden.
Nadja Stübiger brilliert als Hendrik Höfgen (und Mephisto) in „Mephisto“ am Staatsschauspiel Dresden. Bild: Sebastian Hoppe
Kultur
Staatsschauspiel Dresden zeigt „Mephisto“ – ein Stück über Opportunismus und Macht
Redakteur
Von Maurice Querner
Nadja Stübiger wächst in der Rolle des Hendrik Höfgen über sich hinaus. Doch die Dresdner „Mephisto“-Premiere zeigt auch, wie schwer es ist, Opportunismus und Macht in allen Facetten zu erzählen.

Nach der Pause spielt Nadja Stübiger als Hendrik Höfgen tatsächlich den Mephisto: gefährlich, scharf, unberechenbar. Eine Szene, die nicht nur die Genialität von Hendrik Höfgen, sondern auch von Stübiger selbst zeigt. Die Premiere von „Mephisto“ am Staatsschauspiel Dresden am Samstag wurde mit langem Applaus (vor allem für Stübiger)...
