Statt „Kaisermania“: Roland Kaiser kommt 2026 nach Schwarzenberg

Der Schlagerstar gibt im kommenden Jahr sein einziges Sachsen-Konzert im Erzgebirge. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag.

Innerhalb weniger Stunden waren die 120.000 Tickets für die deutschlandweiten Open-Air-Shows von Roland Kaiser für 2026 ausverkauft. Nun legt der Schlagerstar nach und gibt erste Zusatztermine bekannt - einen davon im Erzgebirge: Am 18. Juli wird Roland Kaiser auf der Waldbühne Schwarzenberg auftreten.