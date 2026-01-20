Stefan Raab und Barbara Schöneberger starten neue Quiz-Show

Kultur
RTL setzt auf das bewährte Duo: In einer neuen Eventshow „Wer Weiß Wie Was Wann War“ testen Raab, Schöneberger und prominente Gäste ihr Wissen über Pop und Mediengeschichte.
Neue Chance für Stefan Raab. Nachdem Raabs Rückkehr ins lineare Fernsehen zuletzt eher verhaltene Resonanz auslöste, gibt der Kölner Sender seinem prominentesten Eigengewächs nun eine erneute Bühne: mit der neuen Eventshow „Wer weiß wie wann was war?“.
