  • Stefan Raab und Barbara Schöneberger starten neue Quiz-Show

Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren die neue RTL-Show mit den vielen W-Fragen. Bild: RTL/Raab Entertainment /Willi Weber
Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren die neue RTL-Show mit den vielen W-Fragen. Bild: RTL/Raab Entertainment /Willi Weber
Kultur
Stefan Raab und Barbara Schöneberger starten neue Quiz-Show
Von Maurice Querner
RTL setzt auf das bewährte Duo: In einer neuen Eventshow „Wer Weiß Wie Was Wann War“ testen Raab, Schöneberger und prominente Gäste ihr Wissen über Pop und Mediengeschichte.

Neue Chance für Stefan Raab. Nachdem Raabs Rückkehr ins lineare Fernsehen zuletzt eher verhaltene Resonanz auslöste, gibt der Kölner Sender seinem prominentesten Eigengewächs nun eine erneute Bühne: mit der neuen Eventshow „Wer weiß wie wann was war?“.
