Stepptanz: Wenn jeder Schritt klingt

Kultur
In der „Freie-Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erzählt Heike Oehme vom Stepptanzkurs der „Tanzfabrik Chemnitz“, warum das Klappern der Schuhe nicht nur fit hält, sondern auch Lebensfreude weckt.
Im Stepptanz wird der Boden zur Bühne für rhythmische Klänge: Mit Metallplatten an den Schuhsohlen erzeugen die Tänzer klopfende Geräusche. Entstanden ist dieser expressive Tanzstil im 19. Jahrhundert in den Straßen von New York, wo sich Kulturen aus aller Welt begegneten. Besonders irische, afrikanische und britische Tanztraditionen...
