Stromnetz in Cannes wiederhergestellt

Ausgerechnet am Tag der Preisverleihung beim Filmfest von Cannes ist in der Stadt in Südfrankreich stundenlang der Strom weg. Der Festivalbetrieb läuft dennoch recht normal weiter.

Cannes. Der Stromausfall im südfranzösischen Cannes und der Umgebung ist vorüber. Wie der Stromnetzbetreiber RTE am Nachmittag mitteilte, wurden alle zwischenzeitlich betroffenen 160.000 Haushalte wieder ans Netz angeschlossen.

Auch das Filmfestival wurde durch den Ausfall beeinträchtigt. Die Filmvorführungen im "Cineum", einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, wurden unterbrochen.

Der Festivalpalast hat allerdings seine eigene, unabhängige Stromversorgung. Der Betrieb lief daher größtenteils normal weiter. Eine Sprecherin sagte am Nachmittag, auch die Vorführungen im "Cineum" liefen wieder.

Am Abend findet in Cannes die Preisverleihung der Filmfestspiele statt. Schon vormittags hatte es von den Veranstaltern geheißen, diese könne wie geplant über die Bühne gehen. Das Festival von Cannes gilt neben den Filmfestspielen von Venedig als wichtigstes Filmfestival der Welt. 22 Filme konkurrieren dieses Jahr um die Goldene Palme.

Die französische Gendarmerie nannte einen nächtlichen Brand an einem Elektrizitätswerk als Grund für den Ausfall. Man gehe davon aus, dass der Brand in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin.

Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, konnte die Sprecherin nicht sagen. Laut Stromnetzbetreiber RTE war morgens zudem ein Mast auf eine Hochspannungsleitung gestürzt. (dpa)