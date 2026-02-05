Suche nach dem heiligen Zauber: Die Doku „Triegel trifft Cranach“ schaut „Papstmaler“ Michael Triegel über die Schulter

Kultur
Es ist ein unerhörtes Projekt: Der Maler Michael Triegel hat für den Naumburger Dom einen zerstörten Cranach-Altar ganz neu ersonnen. Trägt dieses Drama einen Kinofilm?
„Suche Karte für ‚Triegel trifft Cranach‘“. Eine ältere Frau hält das Schild hoch. Sie möchte auch teilhaben am Showdown zur Mittagszeit. Zwei Säle des Leipziger Passage-Kinos sind am Sonntag vor zwei Wochen ausverkauft: Mehrere hundert Menschen wollen die Weltpremiere der Dokumentation über den Leipziger Maler Michael Triegel sehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.