Superreiche machen sich das Paradies zur Hölle: Sachsen-Star brilliert in der Serie „White Lotus“

Christian Friedel taucht in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Reihe in eine Welt aus Luxus und Perfektion - hinter deren Fassade sich Abgründe der Oberschicht auftun.

Was als Traumurlaub beginnt, entpuppt sich als gnadenloser Alptraum: „White Lotus“, eine der erfolgreichsten HBO-Serien der letzten Jahre, blickt auch in der nun laufenden dritten Staffel tief in die Kluft zwischen Schein und Sein der Reichen - und diesmal brennt das Paradies in Thailand.