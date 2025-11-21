Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tabaluga-Zeichner Helme Heine ist tot

Helme Heine lebte seit Jahrzehnten in Neuseeland. (Archivbild)
Helme Heine lebte seit Jahrzehnten in Neuseeland. (Archivbild) Bild: Privat/Helme Heine/dpa
Helme Heine lebte seit Jahrzehnten in Neuseeland. (Archivbild)
Helme Heine lebte seit Jahrzehnten in Neuseeland. (Archivbild) Bild: Privat/Helme Heine/dpa
Kultur
Tabaluga-Zeichner Helme Heine ist tot
Von Christiane Oelrich und Carola Frentzen, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der dicke Waldemar und der Drache Tabaluga sind seine Schöpfungen. Der Bilderbuch-Künstler Helme Heine hat Figuren geschaffen, die vielen Familien vertraut sind wie liebe Verwandte.

Russel/Weinheim.

Der Kinderbuchautor und Tabaluga-Zeichner Helme Heine ist tot. Der gebürtige Berliner sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell in Neuseeland gestorben, teilte die Verlagsgruppe Beltz mit Sitz in Weinheim unter Berufung auf den Sohn Heines mit.

"Die Schöpfung" hieß eines seiner vielen Bilderbücher, die in 35 Sprachen übersetzt wurden und in Millionenauflage erschienen. Obwohl seine Figuren wie der dicke Waldemar und der Drache Tabaluga zur Musik von Peter Maffay weltbekannt sind - der Zeichner und Autor blieb selbst lieber im Hintergrund.

Helme lebte seit 1990 in Neuseeland und brachte die kreativsten Ideen auf seiner geliebten Holzjacht "Kikitoo" zustande, wie er 2016 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur sagte. Für die Gott-Figur ließ er sich durch ein Porträt des Malers Claude Monet inspirieren.

Ex-Kanzler Kohl als Pate

Für den dicken Waldemar, der in den berühmten "Freunde"-Geschichten mit Johnny Mauser und Franz von Hahn durch dick und dünn geht und einmal als Stöpsel ein Leck im Boot stopft, stand Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl Pate, wie Helme einmal erzählte.

Helme Heine erschuf Figuren wie den dicken Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser. (Archivbild)
Helme Heine erschuf Figuren wie den dicken Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Helme Heine erschuf Figuren wie den dicken Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser. (Archivbild)
Helme Heine erschuf Figuren wie den dicken Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa

Figuren zu entwickeln, das dauere manchmal Jahre, wie er sagte: "Es ist wie der Reifungsprozess von Sauerkraut." Passend dazu hieß sein Werk über ein tierisches Dorf mit dem Hausschwein-Eber Herr Eberle und der 200 Jahre alten Schildkröte Fräulein Turtel auch "Sauerkraut. Fast eine Idylle". Zu seinen Klassikern gehört auch das erste Buch "Elefanteneinmaleins" über das Älterwerden.

Zuerst Südafrika, dann Neuseeland

Dass Kindern ernste Themen nicht zugemutet werden können, fand Heine Quatsch. Explizit für Kinder zu schreiben, lehnte er ab: "Ich mache Bücher, die ich auch selbst kaufen würde." Er sei ein Übersetzer komplizierter Dinge. "Und das versteht dann jedes Kind."

Heine stammte aus Berlin, verbrachte seine Jugend aber größtenteils in Nordrhein-Westfalen. Er studierte Betriebswirtschaft und Kunst, reiste viel und wanderte schließlich nach Südafrika aus. Er war dort Bühnenbildner und Regisseur mit eigenem Kabarett in Johannesburg. Der Name: "Sauerkraut".

In Afrika entstand 1976 sein erstes Bilderbuch, kein weiter Sprung von der Bühne, wie er fand: "Bilderbücher sind inszenierte Geschichten." Anschließend kehrte er für zwölf Jahre nach Deutschland zurück, ehe er 1990 mit seiner Frau Gisela von Radowitz nach Russell auf der Nordinsel Neuseelands auswanderte.

Figuren mit allen Facetten

Seine Figuren füllte er mit Leben, ohne dass die Details später im Buch vorkamen. "Was für Musik würde Waldemar hören, was für Bücher würde Johnny Mauser lesen?", fragte Heine sich. Erst eine Figur mit allen gedachten Facetten werde dann auch beim Malen authentisch.

"Am Anfang war das Nichts", so beginnt die Schöpfungsgeschichte nach Heine. "Es gab kein Oben und kein Unten, kein Links und kein Rechts. Es gab keine Schneeflocke, keinen Grashalm, kein Glühwürmchen, noch nicht einmal das Atom. Es gab nur Gott - und die Ewigkeit."

"Ich weiß, dass meine Lebenszeit begrenzt ist, dafür bin ich dankbar, denn sie lässt mich bewusster leben", war Heines Philosophie. Sein Leben nannte er eine Bilderbuch-Karriere. "Ich weiß, dass alles Leben aus dem Sternenstaub entstand. Der Tod wird diesen Prozess nicht beenden." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
28.10.2025
2 min.
"Fawlty Towers"-Schauspielerin Prunella Scales gestorben
Die Schauspielerin Prunella Scales im Jahr 1975 vor Downing Street 10 in London. (Archivbild)
Bekannt war sie vor allem für ihre Rolle in "Fawlty Towers" - die britische Kultserie begleitete Prunella Scales sogar bis zu ihrem Tod.
21.11.2025
5 min.
Comedy-Blondine mit acht Enkeln – Goldie Hawn wird 80
Goldie Hawn hält sich mit Trampolinspringen fit. (Archivbild)
Ein Oscar, eine Langzeitliebe und acht Enkel: Goldie Hawn geht nach einer langen Filmkarriere in ihrer Rolle als Großmutter auf. Der Comedy-Star ist seit über 40 Jahren mit Kurt Russell zusammen.
Barbara Munker, dpa
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
Mehr Artikel