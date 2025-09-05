Tango: traditionelle Milongas im Chemnitzer „Weltecho“

In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Bernd Thiele vom „Tangoecho“, wie die Chemnitzer Milongas musikalische Gäste aus aller Welt anziehen.

Tango entstand ursprünglich in Argentinien und Uruguay. In den Hafenkneipen von Buenos Aires entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Tanzform, die Einwanderer, Arbeiter und Tagelöhner verband: der Tango Argentino. Er war roh, direkt, voller Melancholie und Ausdruck sozialer wie emotionaler Spannungen. Mit einer engen Tanzhaltung und der...