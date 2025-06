„Tatort“ aus der Schweiz: Zu wenig Logik und Stringenz

Der Film dreht sich um das Geschäft mit menschlichen Haaren. Das ist zwar ein durchaus interessanter Hintergrund, aber der Krimi an sich funktioniert nicht so gut. Eine Betrachtung.

Rein statistisch gesehen, liegt der Schweizer „Tatort: Rapunzel“ gar nicht so falsch. Denn in der seit einigen Jahren wachsenden Zahl von Straftaten in der Schweiz nehmen Eigentumsdelikte einen der vordersten Plätze ein. So wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 2024 in der Schweiz 46.070 „Einbruch- und Einschleichdiebstähle“...