Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tatort: „Letzte Ernte“: Lindholm bleibt notorisch misstrauisch

Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) und Bäuerin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) im Duell.
Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) und Bäuerin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) im Duell. Bild: NDR/Christine Schroeder
Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) und Bäuerin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) im Duell.
Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) und Bäuerin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) im Duell. Bild: NDR/Christine Schroeder
Kultur
Tatort: „Letzte Ernte“: Lindholm bleibt notorisch misstrauisch
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sehenswert findet unser Autor den aktuellen „Tatort“, in dem eine Leiche auf einem Bio-Apfelhof auftaucht. Eine Betrachtung von Matthias Zwarg.

Mit dem Realismus nimmt es der „Tatort“ nicht immer so genau – weshalb auch die „Letzte Ernte“ merkwürdig beginnt: Der etwas zu realistisch gezeigte Tod eines rumänischen Erntehelfers auf einem Bio-Apfelhof im Alten Land geht dank des Dorfpolizisten Olaf (sympathisch verunsichert: Ole Fischer) zunächst als Unfall durch. Doch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
2 min.
„Tatort: ,Siebenschläfer’“ aus Dresden: Leider verzettelt
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg
Matthias Zwarg
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
05.10.2025
3 min.
Tatort: „Dunkelheit“ aus Frankfurt/Main: „Mein Vater war das nicht!“
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse".
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner
Maurice Querner
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
Mehr Artikel