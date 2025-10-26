Tatort: „Letzte Ernte“: Lindholm bleibt notorisch misstrauisch

Sehenswert findet unser Autor den aktuellen „Tatort“, in dem eine Leiche auf einem Bio-Apfelhof auftaucht. Eine Betrachtung von Matthias Zwarg.

Mit dem Realismus nimmt es der „Tatort“ nicht immer so genau – weshalb auch die „Letzte Ernte“ merkwürdig beginnt: Der etwas zu realistisch gezeigte Tod eines rumänischen Erntehelfers auf einem Bio-Apfelhof im Alten Land geht dank des Dorfpolizisten Olaf (sympathisch verunsichert: Ole Fischer) zunächst als Unfall durch. Doch die...