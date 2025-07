That’s Entertainment: Robbie Williams zeigt in Leipzig, wie’s geht

Große Show, große Gefühle, großes Ego: Der Superstar war am Mittwoch bestens aufgelegt und gab in der Red-Bull-Arena ein Konzert voller Hits, das Werbung für sein neues Album machen sollte. Das wiederum an Oasis denken lässt.

Er ist der „King of Entertainment". Zumindest sagt das Robbie Williams selbst über sich, nachdem er in einem Kosmonautenanzug die Bühne des Leipziger Stadions betreten hat, in einer Rakete mit goldenem Feuerwerk zehn Meter nach oben geschwebt und zu den Klängen seiner aktuellen Single „Rocket" kopfüber wieder runter gesprungen ist. Wer...