Theater-Highlight „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ in Chemnitz: Warum Sie dieses Stück im Ostflügel sehen müssen

Ein wilder Mix aus Social-Media-Sturm, Beziehungschaos und 500 Rollmöpsen: „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ begeistert das Publikum im Spinnbau.

Wer bin ich, was begehre ich, wen will und kann ich eigentlich lieben? Diese Fragen treiben Menschen seit jeher um, und Luise ist da keine Ausnahme. Sie erwacht verkatert im Wohnraum ihrer WG: Die Tür ist eingetreten, Social Media läuft Sturm – und sie versucht, sich an die vergangene Nacht zu erinnern. Die Protagonistin, gespielt von Alida...