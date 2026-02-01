MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Theater-Highlight „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ in Chemnitz: Warum Sie dieses Stück im Ostflügel sehen müssen

Alida Bohnen als Louise in „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ am Schauspiel Chemnitz.
Alida Bohnen als Louise in „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ am Schauspiel Chemnitz. Bild: NASSER HASHEMI
Alida Bohnen als Louise in „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ am Schauspiel Chemnitz.
Alida Bohnen als Louise in „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ am Schauspiel Chemnitz. Bild: NASSER HASHEMI
Kultur
Theater-Highlight „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ in Chemnitz: Warum Sie dieses Stück im Ostflügel sehen müssen
Von Sarah Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein wilder Mix aus Social-Media-Sturm, Beziehungschaos und 500 Rollmöpsen: „Ein nacktes Ohr am Hasenbein der Liebe“ begeistert das Publikum im Spinnbau.

Wer bin ich, was begehre ich, wen will und kann ich eigentlich lieben? Diese Fragen treiben Menschen seit jeher um, und Luise ist da keine Ausnahme. Sie erwacht verkatert im Wohnraum ihrer WG: Die Tür ist eingetreten, Social Media läuft Sturm – und sie versucht, sich an die vergangene Nacht zu erinnern. Die Protagonistin, gespielt von Alida...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
Dann doch weniger harmlos als vermutet: Neue Tragikomödie im Chemnitzer Spinnbau „Unterm Leuchtfeuer“
Paul (Marko Bullack) macht es Neuzugang Bengt (Richaer Koppermann) nicht leicht ... Am Samstag feierte die Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ ihre Premiere im Spinnbau des Schauspiels Chemnitz.
Das Schauspiel Chemnitz holt die Einsamkeit der Küste auf die Große Bühne. Warum Arne Christophersens Tragikomödie „Unterm Leuchtfeuer“ jedoch erst spät Wucht entfaltet.
Maurice Querner
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
02.11.2025
5 min.
Ekelhaft toxisch: „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ als Käfig voller Familie in Chemnitz
Clemens Kersten als Brick und Alida Bohnen als Margaret in der neuen Chemnitzer Inszenierung der „Katze auf dem heißen Blechdach“.
Das Theater Chemnitz zeigt im Klassiker von Tennessee Williams mit einer eigenen Lesart, was geschieht, wenn Männer, die (ihre) Frauen nicht lieben, trotzdem Familien gründen.
Sarah Hofmann
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
Mehr Artikel