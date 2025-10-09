Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Theater-Ikone Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag"

Judi Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag" (Archivbild).
Judi Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag" (Archivbild). Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa
Judi Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag" (Archivbild).
Judi Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag" (Archivbild). Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa
Theater-Ikone Dench: "Shakespeare ist wie mein Herzschlag"
Das Gedächtnis schwächelt, die Sehkraft lässt nach: Die 90 Jahre alte Theater-Ikone Judi Dench berichtet von der Last des Älterwerdens - und von ihrer Verbindung zu einem britischen Dichter.

Hamburg.

Die britische Schauspielerin Judi Dench wird nach eigener Aussage vergesslich und kann kaum noch sehen - allerdings noch ganze Shakespeare-Stücke auswendig aufsagen. "Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen "Sommernachtstraum", "Maß für Maß" und "Was ihr wollt" aufsagen", sagte die 90-Jährige der "Zeit".

Dench berichtete zudem über ihre schwindende Sehkraft. "Wenn ich nun noch auftrete, werden mir helle Matten ausgelegt, damit ich weiß, wo ich stehen soll."

"Shakespeare ist wie mein Herzschlag"

Judi Dench zählt zu den renommiertesten und beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Als Chefin von James Bond wurde die Britin zudem einem breiten internationalen Kinopublikum bekannt. Für ihre Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in "Shakespeare In Love" erhielt sie 1999 einen Oscar.

In Kürze erscheint Denchs Buch, in dem sie von ihren Lebenserinnerungen an den Dichter Shakespeare berichtet. "Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt. Shakespeare ist wie mein Herzschlag, er wird mich nie verlassen." (dpa)

