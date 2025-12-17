Ticket-Alarm für 2026 in Sachsen: Von Nick Cave bis Santiano – diese Shows sollten Sie jetzt buchen

Kultur
Wer 2026 große Namen live sehen will, sollte jetzt genauer hinschauen: Einige Termine sind bereits weg, andere werden knapp. Hier sind Konzerte in Sachsen, für die es noch Tickets gibt – Stand jetzt.
„Sehr beliebt. Hohe Nachfrage für dieses Event!“ – wenn dieser Schriftzug bei einem beliebten Ticketportal auftaucht, ist Gefahr im Verzug. Bei Roland Kaiser ist das beispielsweise der Fall. Nein, die „Kaisermania“ in Dresden ist wie all die Jahre zuvor schon längst ausverkauft. Aber in Schwarzenberg gibt es für seine Open-Air-Show...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.