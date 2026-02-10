MENÜ
  • Ticketpreise, Bands: Das ist schon über das WGT 2026 in Leipzig bekannt

Leipzig im Juni 2025: Lea Laetitcia aus Leipzig sitzt beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park.
Leipzig im Juni 2025: Lea Laetitcia aus Leipzig sitzt beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Bild: Elisa Schu/dpa
Ticketpreise, Bands: Das ist schon über das WGT 2026 in Leipzig bekannt
Von Patrick Hyslop
Noch fast vier Monate sind es bis zum Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Doch bereits jetzt stehen fast 140 Bands und Künstler fest, die auftreten - und auch die Kosten für Eintrittstickets, Obsorgekarten und Parkvignetten.

Leipzig.

Am Pfingstwochenende ist es wieder so weit: Vom 22. bis 25. Mai trifft sich in Leipzig die Alternative und Schwarze Szene beim Wave-Gotik-Treffen (WGT). Doch bereits Monate vorher stehen schon Dutzende Bands und Künstler fest, die sich in Sachsen die Ehre geben.

Etwa 20.000 Besucher mit teils äußerst ausgefallenen Kostümen (hier die schönsten Bilder vom vergangenen Jahr) empfängt Leipzig über Pfingsten. Eintrittskarten für das 33. WGT können bereits über die Veranstaltungs-Website gekauft werden.

Eine 4-Tages-Karte kostet 190 Euro, die „Obsorgekarte“ fürs Camping mit einem Zelt gibt es für 50, eine Parkvignette fürs Auto für 20 und die Wohnwagenkarte für 150 Euro.

Bereits Monate vor dem Event sind 136 Bands bzw. Künstler bekannt, die ihr Kommen fest zugesagt haben. Laut den WGT-Veranstaltern sind darunter sowohl deutsche als auch internationale Acts wie etwa Einstürzende Neubauten, Lacrimosa, Moonspell oder Sucide Commando.

Aber auch die 80er-Ikone Kim Wilde („Kids in America“) sowie Vaughn George kommen nach Leipzig. Letzterer interpretiert Songs von Depeche Mode. Die komplette Liste aller bisher gesetzten Acts finden Sie auf der WGT-Homepage.

Das Musikfestival findet in Leipzig seit 1992 statt, unterbrochen nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021. (phy)

